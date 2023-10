Jurvielle (31) – Aventure -13/14 ans Centre d’Accueil de la Ville de toulouse, Jurvielle Jurvielle Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

23 – 31 octobre
Sur inscription, à partir de 8€ par jour/enfant et une remise de -25% est appliquée à partir du 2e enfant sur le séjour le plus long (possibilité d'aides de droit commun)
Description du site
Aux confins du Luchonais, se dresse la muraille Pyrénéenne et ses panoramas à couper le souffle.

Niché à 1300 mètres d’altitude, Jurvielle abrite l’établissement le plus haut de la Mairie de Toulouse.

Les jeunes y découvriront les plaisirs de la montagne. Hébergement Le centre présente la particularité d’être implanté en divers points du village, dans lequel il est parfaitement intégré.

Les locaux d'hébergement, dont le concept s'apparente à un refuge de montagne, se trouvent à l'entrée de la commune. A proximité, inauguré depuis peu, on y trouve la salle polyvalente et l'infirmerie, puis en haut du village la salle de restauration ainsi que les salles d'activités.
Transport
Bus au départ de Toulouse.
Restauration
Les repas sont cuisinés sur place et servis en salle.
Centre d'Accueil de la Ville de toulouse, Jurvielle
31110 Jurvielle

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-23 – 2023-10-31
Age min 13
Age max 14

