Aulus les Bains (09) – Découverte de la montagne – 6/11 ans Centre d’accueil de la ville de Toulouse Aulus-les-Bains Catégories d’Évènement: Ariège

Aulus-les-Bains Aulus les Bains (09) – Découverte de la montagne – 6/11 ans Centre d’accueil de la ville de Toulouse Aulus-les-Bains, 11 juillet 2023, Aulus-les-Bains. Aulus les Bains (09) – Découverte de la montagne – 6/11 ans 11 – 24 juillet Centre d’accueil de la ville de Toulouse Sur inscription, à partir de 8€ par jour/enfant et une remise de -25% est appliquée à partir du 2e enfant sur le séjour le plus long (possibilité d’aides de droit commun) Le site

Authentique village thermal, Aulus les Bains est situé dans la vallée du Garbet au cœur du Parc National de l’Ariège.

Au dessus des forêts, les hauts sommets, Mont Rouge et Mont Béat dominent les estives. C’est dans ce relief que les affluents constituent le fil bleu de randonnées passionnantes, d’où l’on peut découvrir une des plus belles cascades des Pyrénées, la cascade d’Ars. Hébergement

Autrefois, appelé «Hôtel du Parc», le site d’accueil se situe dans un grand parc boisé, clos et sécurisé.

L’hébergement se fait en chambre de 4 à 6 lits, sur 3 étages. Restauration

Les repas sont cuisinés sur place, servis en self service. Centre d’accueil de la ville de Toulouse Village 09140 AULUS LES BAINS Aulus-les-Bains 09140 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://SEJOURS-VACANCES.TOULOUSE.FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 25 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T23:59:00+02:00

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:30:00+02:00 ariège montagne Mairie de Toulouse Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Aulus-les-Bains Autres Lieu Centre d'accueil de la ville de Toulouse Adresse Village 09140 AULUS LES BAINS Ville Aulus-les-Bains Departement Ariège Age min 6 Age max 11 Lieu Ville Centre d'accueil de la ville de Toulouse Aulus-les-Bains

Centre d'accueil de la ville de Toulouse Aulus-les-Bains Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulus-les-bains/