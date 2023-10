Antichan de Frontignes (31) – AUTOMNE 2023 – 6/10 ans & 11/13 ans Centre d’Accueil de la Ville de toulouse, Antichan de frontignes Antichan-de-Frontignes, 22 octobre 2023, Antichan-de-Frontignes.

Antichan de Frontignes (31) – AUTOMNE 2023 – 6/10 ans & 11/13 ans 22 – 28 octobre Centre d’Accueil de la Ville de toulouse, Antichan de frontignes Sur inscription, à partir de 8€ par jour/enfant et une remise de -25% est appliquée à partir du 2e enfant sur le séjour le plus long (possibilité d’aides de droit commun)

Description du site

Perché sur les pentes du col des Ares, c’est un site idéal pour la découverte et la pratique des sports de plein air, bivouacs et randonnées.

Hébergement

Situé à l’entrée du village, le centre est au milieu d’un grand parc de 3 hectares, entièrement clôturé. De conception pavillonnaire et de plain-pied, les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits et répartis par groupes d’âges. Une aile de pavillon sera réservée aux plus grands (11-13 ans).

Transport

Bus au départ de Toulouse.

Restauration

Les repas sont cuisinés sur place et servis en salle ou à l’ombre des tilleuls.

Centre d’Accueil de la Ville de toulouse, Antichan de frontignes 31510 antichan de frontignes Antichan-de-Frontignes 31510 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://SEJOURS-VACANCES.TOULOUSE.FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 0536252525 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-28T08:00:00+02:00 – 2023-10-28T15:29:00+02:00

montagne randonnée

Mairie de Toulouse