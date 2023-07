Visite libre du CAFI : à la mémoire des rapatriés d’Indochine Centre d’Acccueil des Français d’Indochine (CAFI) Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot Visite libre du CAFI : à la mémoire des rapatriés d’Indochine Centre d’Acccueil des Français d’Indochine (CAFI) Sainte-Livrade-sur-Lot, 16 septembre 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot. Visite libre du CAFI : à la mémoire des rapatriés d’Indochine 16 et 17 septembre Centre d’Acccueil des Français d’Indochine (CAFI) Gratuit. Entrée libre. Visite libre (s’adresser à la pagode) : horaire à la demande. Le CAFI, mémoire des rapatriés d’Indochine, ouvre ses portes durant tout le week-end. L’occasion de visiter la pagode, la chapelle et le lieu de mémoire. Centre d’Acccueil des Français d’Indochine (CAFI) Moulin du Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 49 69 00 http://www.ville-ste-livrade47.fr Aménagé pour les ouvriers employés à la construction d’une poudrerie entre Casseneuil et Sainte-Livrade, le site connaîtra une nouvelle vocation après la Seconde Guerre mondiale. Il deviendra centre d’hébergement pour les rapatriés français d’Indochine après la défaite de Diên Biên Phu en 1954. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois

