Le Roi Soleil par Si ça vous chante Centre cuturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer, vendredi 19 janvier 2024.

Moëlan-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 23:00:00

L’association Si ça vous chante en partenariat avec le collège Parc Ar C’hoat de Moëlan-sur-Mer présente sa nouvelle comédie musicale LE ROI SOLEIL, une adaptation du spectacle de Kamel Ouali.

Ce sont 17 chanteurs/chanteuses qui interprèteront l’ensemble des chansons de cette comédie musicale créée en 2005 avec la participation de 10 acteurs, 53 choristes et 120 danseurs et dont l’histoire met en relief l’aspect romanesque de la vie de Louis XIV et ainsi offre une interprétation plus décalée, plus contemporaine de son histoire. Elle voyage à travers les différents courants musicaux proposés et créer des univers parfois insolites. L’essentiel est d’apporter du rêve au public, de le transporter à travers des mondes très variés, passant du tragique à l’anecdotique, mêlant drames, amours et trahisons…

Billetterie au bureau de Moëlan-sur-Mer de l’Office de Tourisme Quimperlé les rias ou sur HelloAsso.

.

Centre cuturel L’Ellipse Rue de Pont-Ar-Laer

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS