Stage danses et musique, Bal Folk en soirée Centre culturel Vigeois, 21 septembre 2024, Vigeois.

Vigeois,Corrèze

L’ association des ménétriers du Massif Central et Corrèzepondanse organisent un stage de musique et danse traditionnelles.

• Diatonique avec Dominique Bonin

• Chabrette avec Philippe Randonneix

• Vielle avec Jean Dupetitmagnieux

• Cabrette ou fabrication anches avec Sébastien Dubuisson

• Stage de danses (thème non programmé) peut être quadrilles

Sur inscription.

Stage à partir de 14h30..

2024-09-21 fin : 2024-09-21 23:30:00. .

Centre culturel

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Association des ménétriers du Massif Central and Corrèzepondanse are organizing a workshop in traditional music and dance.

? diatonic with Dominique Bonin

chabrette with Philippe Randonneix

? hurdy-gurdy with Jean Dupetitmagnieux

cabrette or reed making with Sébastien Dubuisson

? dance workshop (theme not programmed) may be quadrilles

Registration required.

Starting at 2.30pm.

La association des ménétriers du Massif Central y Corrèzepondanse organizan un taller de música y danza tradicionales.

? diatónica con Dominique Bonin

? chabrette con Philippe Randonneix

? zanfona con Jean Dupetitmagnieux

cabrette o fabricación de cañas con Sébastien Dubuisson

? taller de danza (tema no programado) quizás cuadrillas

Inscripción obligatoria.

A partir de las 14.30 h.

Die Association des ménétriers du Massif Central und Corrèzepondanse organisieren einen Workshop zu traditioneller Musik und Tanz.

diatonische Musik mit Dominique Bonin

chabrette mit Philippe Randonneix

drehleier mit Jean Dupetitmagnieux

? Cabrette oder Herstellung von Rohrblättern mit Sébastien Dubuisson

? tanzpraktikum (Thema nicht programmiert) kann Quadrillen sein

Nach vorheriger Anmeldung.

Stage ab 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze