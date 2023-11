Stage de musiques Centre culturel Vigeois, 7 avril 2024, Vigeois.

Vigeois,Corrèze

L’ association des ménétriers du Massif Central et Corrèzepondanse organisent un stage de musique traditionnelle.

• Chabrette avec Philippe Randonneix

• Diatonique avec Dominique Bonnin

• Vielle avec Jean Dupetitmagnieux

• Cabrette avec Sébastien Dubuisson ou fabrication anches

Sur inscription..

2024-04-07 fin : 2024-04-07 17:00:00. .

Centre culturel

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The association des ménétriers du Massif Central and Corrèzepondanse are organizing a traditional music workshop.

? chabrette with Philippe Randonneix

? diatonic with Dominique Bonnin

vielle with Jean Dupetitmagnieux

? cabrette with Sébastien Dubuisson or reed maker

Registration required.

La association des ménétriers du Massif Central y Corrèzepondanse organizan un taller de música tradicional.

? chabrette con Philippe Randonneix

? diatónica con Dominique Bonnin

? zanfona con Jean Dupetitmagnieux

? cabrette con Sébastien Dubuisson o fabricante de cañas

Inscripción obligatoria.

Die Association des ménétriers du Massif Central und Corrèzepondanse organisieren einen Workshop über traditionelle Musik.

chabrette mit Philippe Randonneix

diatonische Musik mit Dominique Bonnin

drehleier mit Jean Dupetitmagnieux

cabrette mit Sébastien Dubuisson oder Herstellung von Rohrblättern

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze