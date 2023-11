Marché de l’Avent Centre Culturel Vigeois Catégories d’Évènement: Corrèze

Vigeois Marché de l’Avent Centre Culturel Vigeois, 9 décembre 2023, Vigeois. Vigeois,Corrèze Nombreux stands, buvette, vin chaud, crêpes. Vente de sapins de Noël..

Centre Culturel

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous stalls, refreshments, mulled wine, pancakes. Christmas trees for sale. Numerosos puestos, refrescos, vino caliente, tortitas. Venta de árboles de Navidad. Zahlreiche Stände, Getränkestand, Glühwein, Crêpes. Verkauf von Weihnachtsbäumen.

