Bourse aux jouets Centre Culturel Vigeois, 25 novembre 2023, Vigeois.

Vigeois,Corrèze

Jouets – Livres – Petits cadeaux (sauf bijoux) – Décoration – Meubles enfants – Jeux d’extérieur pour enfants – Vélos…

Articles propres et en état de fonctionnement. Peluches limitées à 5 maximum par déposant . Tout article non repris dimanche sera donné à une association caritative. Présence du Père Noël le 25 novembre dès 14h30, avec une surprise pour tous les enfants.

Dépôt : vendredi de 15h à 19h30 – Vente : samedi de 9h30 à 18h30 (non stop) – Reprise Invendus : dimanche de 10h30 à 11h30..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

Centre Culturel

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Toys – Books – Small gifts (except jewelry) – Decoration – Children’s furniture ? Children?s outdoor games – Bicycles?

Clean items in working order. Plush toys limited to a maximum of 5 per depositor. Any items not taken back on Sunday will be donated to charity. Santa Claus will be present on November 25 from 2.30pm, with a surprise for all the children.

Drop-off: Friday, 3pm to 7:30pm – Sale: Saturday, 9:30am to 6:30pm (non-stop) – Return of unsold items: Sunday, 10:30am to 11:30am.

Juguetes – Libros – Pequeños regalos (excepto joyas) – Decoración – ¿Muebles infantiles? Juegos infantiles de exterior – Bicicletas?

Artículos limpios y en buen estado de funcionamiento. Peluches limitados a un máximo de 5 por expositor. Los artículos que no se recojan el domingo se donarán a organizaciones benéficas. Papá Noel estará presente el 25 de noviembre a partir de las 14.30 h, con una sorpresa para todos los niños.

Entrega: viernes de 15.00 a 19.30 h. – Venta: sábado de 9.30 a 18.30 h. (ininterrumpidamente) – Devolución de los artículos no vendidos: domingo de 10.30 a 11.30 h.

Spielzeug – Bücher – Kleine Geschenke (außer Schmuck) – Dekoration – Kindermöbel ? Spiele für Kinder im Freien – Fahrräder?

Saubere und funktionstüchtige Artikel. Es dürfen maximal 5 Plüschtiere pro Einlieferer abgegeben werden. Alle Artikel, die am Sonntag nicht abgeholt werden, werden an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Der Weihnachtsmann ist am 25. November ab 14.30 Uhr anwesend und hält eine Überraschung für alle Kinder bereit.

Abgabe: Freitag von 15:00 bis 19:30 Uhr – Verkauf: Samstag von 9:30 bis 18:30 Uhr (nonstop) – Rücknahme von unverkauften Artikeln: Sonntag von 10:30 bis 11:30 Uhr.

