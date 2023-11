Veillée Châtaignes Centre Culturel Vigeois, 18 novembre 2023, Vigeois.

Vigeois,Corrèze

Marie Laure-Fraysse présentera son spectacle « Et nous serons debout » dans lequel elle dira de textes courts (en français,-un seul est dit en occitan) de la poétesse corrézienne Marcelle Delpastre.

Marie-Laure Fraysse souhaite partager avec le public l’univers, l’universalité et la force de la langue de Marcelle Delpastre.

Pour cela, elle s’accompagne à l’accordéon et au chant, avec ses compositions écrites à partir des poèmes de Marcelle Delpastre.

L’accompagnement musical laisse des temps de repos au spectateur, temps lui permettant de laisser son imagination vagabonder entre les textes, temps où il respire de concert avec l’accordéon.

Ce spectacle sera suivi d’un moment d’échanges où vous pourrez déguster des châtaignes blanchies.

Tarifs : 7€/5€ (adhérents foyer et – de 12 ans)..

Centre Culturel

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Marie Laure-Fraysse presents her show « Et nous serons debout », in which she recites short texts (in French, with only one spoken in Occitan) by Corrèze poet Marcelle Delpastre.

Marie-Laure Fraysse wishes to share with the audience the universe, universality and power of Marcelle Delpastre?s language.

To this end, she accompanies herself on accordion and vocals, with compositions based on poems by Marcelle Delpastre.

The musical accompaniment leaves time for the audience to rest, to let their imagination wander between the texts, to breathe in concert with the accordion.

The show will be followed by a chat where you can sample blanched chestnuts.

Prices: 7/5 (foyer members and under 12s).

Marie Laure-Fraysse presentará su espectáculo « Et nous serons debout », en el que recitará textos breves (en francés, con uno solo hablado en occitano) de la poeta de Corrèze Marcelle Delpastre.

Marie-Laure Fraysse quiere compartir con el público el universo, la universalidad y la fuerza del lenguaje de Marcelle Delpastre.

Para ello, se acompaña a sí misma con el acordeón y la voz, con composiciones propias basadas en poemas de Marcelle Delpastre.

El acompañamiento musical deja al público tiempo para descansar, tiempo para dejar vagar su imaginación entre los textos, tiempo para respirar en concierto con el acordeón.

El espectáculo irá seguido de una charla en la que se podrán degustar castañas escaldadas.

Entrada: 7 euros / 5 euros (miembros del club y menores de 12 años).

Marie Laure-Fraysse wird ihr Stück « Et nous seras debout » vorstellen, in dem sie kurze Texte (auf Französisch, nur einer wird auf Okzitanisch gesprochen) der Dichterin Marcelle Delpastre aus der Region Corrèze vortragen wird.

Marie-Laure Fraysse möchte die Welt, die Universalität und die Kraft der Sprache von Marcelle Delpastre mit dem Publikum teilen.

Dazu begleitet sie sich selbst auf dem Akkordeon und singt ihre Kompositionen, die sie auf der Grundlage der Gedichte von Marcelle Delpastre geschrieben hat.

Die musikalische Begleitung lässt dem Zuschauer Ruhepausen, in denen er seine Fantasie zwischen den Texten schweifen lassen kann und in denen er gemeinsam mit dem Akkordeon atmet.

Im Anschluss an die Vorstellung können Sie bei einem gemütlichen Beisammensein blanchierte Kastanien probieren.

Preise: 7 / 5 (Mitglieder des Foyers und Kinder unter 12 Jahren).

