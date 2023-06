VISITE DU CENTRE CULTUREL TURC Centre culturel turc / Mosquée Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire VISITE DU CENTRE CULTUREL TURC Centre culturel turc / Mosquée Angers, 16 septembre 2023, Angers. VISITE DU CENTRE CULTUREL TURC 16 et 17 septembre Centre culturel turc / Mosquée visite des lieux avec conférence d’environ une heure sur les aspects spirituels et architecturaux. Départ toutes les heures: 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 Centre culturel turc / Mosquée 65 rue parmentier 49000 Angers Angers 49015 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00 dahhan architectes Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Centre culturel turc / Mosquée Adresse 65 rue parmentier 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Centre culturel turc / Mosquée Angers

Centre culturel turc / Mosquée Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

VISITE DU CENTRE CULTUREL TURC Centre culturel turc / Mosquée Angers 2023-09-16 was last modified: by VISITE DU CENTRE CULTUREL TURC Centre culturel turc / Mosquée Angers Centre culturel turc / Mosquée Angers 16 septembre 2023