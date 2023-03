Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » Centre Culturel Tonneins Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » Centre Culturel, 2 juin 2023, Tonneins Tonneins. Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » EUR Boulevard François Mitterrand Centre Culturel Tonneins Lot-et-Garonne Centre Culturel Boulevard François Mitterrand

2023-06-02 – 2023-06-02

Centre Culturel Boulevard François Mitterrand

Tonneins

Lot-et-Garonne Tonneins . EUR 4.5 4.5 Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » par la Cie Friiix Club.

Nul besoin de paroles, tant la musique de Jacques Ballue donne vie à des dialogues imaginaires et anime ce délicat poème visuel, qui a le pouvoir magique de s’adresser à toutes et tous, dès un an !

« T’es qui toi, dis ? » aborde les questions d’inégalité liées au genre à travers le jeu et la légèreté d’un poème plastique.

– Tout Public dès 1 ans – Durée 25 mins.

– 9h30 / 10h30 / 15h / 18h – La Gabarre.

– Programme détaillé à télécharger ! Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » par la Cie Friiix Club. – Tout Public dès 1 ans – Durée 25 mins +33 5 53 84 50 88 Ville de Tonneins ©Tiphaine vilain

Centre Culturel Boulevard François Mitterrand Tonneins

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Tonneins Lot-et-Garonne Centre Culturel Boulevard François Mitterrand Ville Tonneins Tonneins Departement Lot-et-Garonne Tarif EUR Lieu Ville Centre Culturel Boulevard François Mitterrand Tonneins

Tonneins Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins tonneins/

Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » Centre Culturel 2023-06-02 was last modified: by Spectacle de Marionnettes « T’es qui toi, dis ? » Centre Culturel Tonneins 2 juin 2023 Boulevard François Mitterrand Centre Culturel Tonneins Lot-et-Garonne Centre Culturel Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne