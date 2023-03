Concert de Gwana Diffusion Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Office de Tourisme Provence Méditerranée La Seyne-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Concert de Gwana Diffusion Centre culturel Tisot, 22 avril 2023, La Seyne-sur-Mer Office de Tourisme Provence Méditerranée La Seyne-sur-Mer. Concert de Gwana Diffusion Avenue Bartolini Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

2023-04-22 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-22

Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

La Seyne-sur-Mer

Var La Seyne-sur-Mer . Fondé en 1992 par un groupe de copains, Gnawa Diffusion est profondément engagé dans le combat pour la paix, la liberté d’expression et le dialogue, fondateur et chanteur du groupe Amazigh Kateb est l’un des porte-voix d’une génération qui traverse.. tisot@la-seyne.fr +33 4 94 06 94 77 https://www.weezevent.com/widget_multi.php?161394.1.1&fbclid=IwAR2zisQATahWpVyWs1vAaXv0VtGMVKlKMnrd3ShZ-79ZJQZ-UOPSXlAsu_Y Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Détails Catégories d’Évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse La Seyne-sur-Mer Var Office de Tourisme Provence Méditerranée Centre culturel Tisot Avenue Bartolini Ville La Seyne-sur-Mer Office de Tourisme Provence Méditerranée La Seyne-sur-Mer Departement Var Tarif Lieu Ville Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Office de Tourisme Provence Méditerranée La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la seyne-sur-mer office de tourisme provence mediterranee la seyne-sur-mer/

Concert de Gwana Diffusion Centre culturel Tisot 2023-04-22 was last modified: by Concert de Gwana Diffusion Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer 22 avril 2023 Avenue Bartolini Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer Var Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Office de Tourisme Provence Méditerranée Var

La Seyne-sur-Mer Office de Tourisme Provence Méditerranée La Seyne-sur-Mer Var