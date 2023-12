CONCERT RASSEGNA CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer, 26 janvier 2024, La Seyne Sur Mer.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :RASSEGNA en concert Le 26 Janvier 2024 à 21H00 – Genre : Musiques MéditerranéennesLa Compagnie RASSEGNA, ancrée à Marseille, incarne une exploration musicale audacieuse. Dans un mariage unique d’influences méditerranéennes, elle transcende les frontières de la musique. Guidée par son goût du décentrement, elle bouscule les conventions pour créer une esthétique de l’entre-deux. Une expérience musicale où les genres se mélangent, les époques se rencontrent, et l’indiscipline devient la norme. Rejoignez nous pour une expérience artistique qui vous étonnera, vous interpellera et vous inspirera.Ouverture des portes à partir de 19H30-Buvette et Restauration sur place-Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )-Parking surveillé-Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, Avenue Jean BARTOLINI, 83500 La Seyne Sur MerTel : 0 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer