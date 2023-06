Création d’une pièce de théâtre bruitée Centre culturel Tisot La Seyne-sur-Mer, 10 juillet 2023, La Seyne-sur-Mer.

Création d’une pièce de théâtre bruitée 10 – 21 juillet Centre culturel Tisot 15 enfants de 11 à 15 ans.

La compagnie D’Âmes à Palabres propose

La réalisation d’une pièce de théâtre bruitée

Atelier vacances du 10 au 21 juillet de 9h à 12h à l’Espace Culturel Tisot – La Seyne-sur-Mer

Cet atelier est une approche ludique et originale du théâtre et de la création sonore avec un grand potentiel éducatif.

Les enfants de 11 à 15 ans participeront à toutes les étapes de la conception avec les outils mis à leur disposition: de l’interprétation à la création de la mise en scène sonore.

Cela sera pour eux l’occasion de découvrir le théâtre, mais aussi un nouveau media et de comprendre les notions d’écriture par le son de manière accessible et adapté à leur âge. Ils travailleront la trame narrative, le jeu d’acteur, la voix, la composition sonore d’un paysage…

Centre culturel Tisot Av. Jean Bartolini 83500 La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 83500 Brégaillon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « amesapalabres@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « tisot@la-seyne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.75.91.03.30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.94.06.94.77 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:00:00+02:00

© Compagnie D’Âmes à Palabres – Audrey Repon