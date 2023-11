Cuarteto Tafi – El infinito y un amor Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 9 mars 2024, Toulouse.

Cuarteto Tafi – El infinito y un amor Samedi 9 mars 2024, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarifs & réservations drums-summit.festik.net

El infinito y un amor, un titre presque énigmatique, comme une équation dans laquelle s’affrontent l’infiniment petit et l’infiniment grand. À travers son nouveau spec tacle, le Cuarteto Tafi continue à explorer un univers fait de mélodies « ancestrales » et de sons oscillant entre tradition et modernité.

Chant Léonor Harispe / Bouzouki Ludovic Deny

Guitare Matthieu Guénez

Percussions Frédéric Theiler

Durée 1h10

Accessible dès 8 ans

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-09T20:00:00+01:00 – 2024-03-09T21:30:00+01:00

Festival Drums summit

Julie Imbert