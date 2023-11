Septeto Nabori Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 1 mars 2024, Toulouse.

Septeto Nabori Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarifs & réservations: festival-cuba-hoy.fr

Septeto Nabori, « El auténtico son de Cuba », fête ses 30 ans. Impossible de manquer cet énergique concert de musique cubaine (salsa, cha cha cha,

rumba) ! Laissez-vous gagner par l’enthousiasme de ces huit musiciens de Santiago.

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:45:00+01:00

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:45:00+01:00

Cuba Hoy Concert

Septeto Nabori