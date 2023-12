1er Round Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 27 janvier 2024 19:00, Toulouse.

1er Round Samedi 27 janvier 2024, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades

Après 3 saisons de chroniques sur Radio Nova et un passage remarqué au Jamel Comedy Club sur Canal Plus, Djamil a rejoint l’équipe de Par Jupiter sur France Inter. Dans son spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO. Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes.

De et avec Djamil le Shlag

Mise en scène Mounir Soussi

Durée 1h10

Accessible dès 16 ans

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:20:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:20:00+01:00

crédits: ODS