Exhale Mercredi 20 décembre, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarifs et renseignements cercledesdanseursdisparus.com / Pass culture

Exhaler : Dégager et répandre au dehors, donner libre cours, laisser s’exprimer un sentiment. Deuxième opus après Elégia, ce spectacle mêlant danse et cirque interroge notre rapport au temps et aux fantasmes, aspirations, craintes liés à nos rêves. Le Cercle des danseurs disparus est une compagnie toulousaine dirigée par Ifrah Zerarda, un chorégraphe à l’écriture atypique et au croisement des esthétiques.

Chorégraphie et mise en scène Ifrah Zerarda / Danse Lucie Magnan, Valentin Féat, Manu Falque, Lauryne Mendès et Elsa For

Durée 1h

Séance scolaire 10h

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

© M.Mendes