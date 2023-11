Normalito Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 12 décembre 2023, Toulouse.

C’est l’histoire de Lucas, un garçon vraiment normal de dix ans, ni très beau, ni très laid, avec un QI dans la moyenne. À force d’être ordinaire, il a la sensation de ne susciter ni intérêt, ni attention. Comme il le dit, il se sent normal nul. Il croisera, Iris, l’Enfant Zèbre, la surdouée. Et puis, dans leur échappée, ils rencontreront la dame pipi d’une gare, qui a l’air super normale comme ça, mais qui porte un secret. Un spectacle à voir en famille !

Texte et mise en scène Pauline Sales / Avec Antoine Courvoisier, Cloé Lastère, Romane Buunk et Anthony Poupard / Scénographie Damien Caille-Perret / Durée 1h15

En lien avec le spectacle, lecture de Didier Legouic le 5 décembre.

Séances scolaires mercredi 13 décembre à10h & jeudi 14 décembre à 10h et 14h30

Le lieu est composé d'un théâtre de 530 places où l'on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d'une salle d'exposition, des salles d'ateliers et d'un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d'exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d'écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l'accueil de loisirs.

2023-12-12T19:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:15:00+01:00

