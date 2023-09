COGITO Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

Cogito est un spectacle qui mêle théâtre, cirque et marionnette sur les petites phrases anodines ou piquantes que l’on reçoit durant l’enfance et qui deviennent nos petites voix intérieures. « Tu dois… tu ne dois pas… tu n’y arriveras pas… Mais vas-y ! » À quel moment les petites voix de la conscience apparaissent-elles dans notre tête ? Comment prennent-elles vie ? Comment cohabite-t-on avec elles ? Qui gouverne qui ? Ce spectacle aborde les thématiques du surmoi, des « douces violences » et du masque social. Ce que chacun tente de cacher aux autres et qui pourtant nous constitue. Un voyage au coeur des troubles que l’on tait, des pulsions que l’on tente d’étrangler, plutôt que d’assumer. En somme, un dialogue avec ces autres qui palpitent en nous.

Idée originale, création masques et marionnettes, mise en scène Fanny Journaut

Interprètes Fabien Milet, Maxime Calvet et Fanny Journaut

Constructeurs Léo Rousselet et Mathieu Miorin

Musique Tom Faubert / Durée 50 min.

Accessible dès 10 ans

Séance scolaire 10h

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:50:00+01:00

© Fabien Milet