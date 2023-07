Écoute Opéra : Boris Godounov Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Écoute Opéra : Boris Godounov Vendredi 17 novembre, 17h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce rendez-vous, animé par un spécialiste, permet de découvrir les œuvres lyriques programmées à l’Opéra National du Capitole. Le grandiose chef d’œuvre de Moussorgski nous plonge dans les sombres années fondatrices de l’empire russe. La musique, somptueux monument choral et orchestral aux nombreuses évocations folkloriques, sonde les abîmes de l’âme russe. Une nouvelle production événement, marquée par les débuts du grand baryton allemand Matthias Goerne dans ce rôle-titre mythique et la mise en scène d’Olivier Py, maître des univers tourmentés de la tyrannie.

Durée 1h

Représentations du 24 nov. au 3 déc. à l’Opéra National du Capitole

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:00:00+01:00

© Patrice Nin