Faire Monde(s) Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Faire Monde(s) Vendredi 17 novembre, 14h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades Entrée libre dans la limite des places disponibles

Faire Monde(s) est un projet de spectacle pluridisciplinaire plaçant l’enfant au coeur du processus de création autour des questions : « Dans quel monde voudriez-vous vivre demain ? ». Un spectacle joué par des enfants amateurs et des acteurs professionnels, à voir en famille.

Une écriture collective du Groenland Paradise / Distribution en cours / Durée 45 min.

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 06 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d'un théâtre de 530 places où l'on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d'une salle d'exposition, des salles d'ateliers et d'un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d'exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d'écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l'accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T15:15:00+01:00

© Marion Le Meut