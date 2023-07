Aymeric Lompret – YOLO* Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 10 novembre 2023, Toulouse.

Aymeric Lompret – YOLO* Vendredi 10 novembre, 20h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarifs & réservations spectacles.bleucitron.net

Vous n’avez pas vu mon chien ? C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionne génétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire. Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine.

*You only live once : on n’a qu’une vie

Auteurs Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret / Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré / Interprète Aymeric Lompret

Accessible dès 13 ans

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

© Stephane Kerrad