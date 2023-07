everything is temporary Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse.

everything is temporary Mercredi 8 novembre, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif A / disponible avec le Pass Culture

Conçu comme une traversée nocturne collective où danse et musique live se répondent, everything is temporary offre aux spectateurs une énergie débordante à la croisée du spectacle et du concert.

Une aventure dans la culture afro-américaine des années 1970 à aujourd’hui, entre spoken word et hip-hop. Une plongée progressive dans l’intime qui vient perturber le présent et nourrir cet aphorisme, everything is temporary.

Conception et mise en mouvement Paul Changarnier / Interprètes et collaborateurs Julia Moncla, Thomas Demay, Joseph Baudet (aka Emcee Agora) et Paul Changarnier / Musique Dog Food

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T20:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

© Vikram Gounassegarin