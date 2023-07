Vernissage de l’exposition l’Aparté Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse.

Vernissage de l’exposition l’Aparté Jeudi 2 novembre, 18h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades Entrée libre

Ici, les films ne sont pas là où nous les attendons : pas d’écran ni de tablette, mais des surfaces insolites qui interpellent notre regard. L’installation propose des pièces d’appartement où des objets du quotidien s’animent et deviennent les supports de projection. Au travers de cette scénographie aussi facétieuse que poétique, le spectateur découvre tour à tour des courts-métrages tendres et grinçants.

Expostion du 1er au 30 novembre

Développeur Alain Chaix / Concepteurs Christophe Jacquemart & Stéphane Masson

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T18:30:00+01:00 – 2023-11-02T19:30:00+01:00

© Les Vidéophages