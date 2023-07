Mami Wata / Solo de Merlin Nyakam Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 28 octobre 2023, Toulouse.

Mami Wata / Solo de Merlin Nyakam Samedi 28 octobre, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarifs & réservations danses-et-continents-noirs.festik.net

Mami Watta est une déesse de l’océan universelle. Bienveillante et séductrice, elle est néanmoins impitoyable. Des boucles de sa magnifique chevelure, Merlin Nyakam fait surgir une galerie de personnages androgynes, sensuels et burlesques. Sans jamais nous perdre, il questionne autant le genre que le pouvoir, et ouvre des espaces hybrides où chacun trouvera une place.

Direction artistique, chorégraphie, mise en scène & interprétation Merlin Nyakam / Musique Gaspard Nguini

1ère partie : Les oiseaux pour voler battent des ailes Junior Ballet Cie James Carlès

Durée 2h

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:00:00+02:00

© Peggy Riess