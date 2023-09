À 2 mètres Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 19 octobre 2023, Toulouse.

À 2 mètres Jeudi 19 octobre, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif et réservations la-grainerie.net

À l’aide de Sanahé, Jesse, atteint de mucoviscidose, démontre que l’on ne tient pas debout par les peurs mais par les rêves. Ensemble et via l’acrobatie, ils évoquent la fragilité de nos existences et la puissance de l’espoir. Un spectacle touchant et généreux qui permet à l’être humain d’être humain.

Créateurs Jesse Huygh et Rocio Garrote / Interprètes Jesse Huygh, Sanahé Deruelle / Dramaturgie Alba Sarraute / Création lumière Nicolas Priouzeau / Musique Felix Fivaz & Marco Nuesch / Durée 45 min.

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:45:00+02:00

