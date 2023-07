Pat Kalla & Le Super Mojo Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, 4 octobre 2023, Toulouse.

Pat Kalla & Le Super Mojo Mercredi 4 octobre, 20h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif A / Pass culture

Le Super Mojo, avec la voix de Pat Kalla, est un philtre musical alliant les vertus bienfaitrices du highlife, de l’afrobeat ou de la cumbia, qu’il associe à la puissance du funk, à la suavité de la soul et à la force hautement dansante des synthés de l’afro-disco. Concentré de références, il mixe culture africaine et chanson française pour rendre aux danseurs la vitalité perdue ! Élixir miracle aux mille et une propriétés, ses bienfaits de jouvence ne sont plus à démontrer. Pourquoi ? Parce que Pat Kalla est aussi conteur !

Voix Pat Kalla / Batterie N. Delaunay / Guitare J. Jan / Percussions M. Manach / Clavier D. Marion / Basse J-M. Warluzelle

Durée 1h30

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

© Landry