Soirée de sélection – Décroche le Son ! Centre Culturel Théâtre des Mazades, 11 avril 2023, Toulouse. Mardi 11 avril, 20h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles Décroche le Son ! est un tremplin musical destiné aux groupes et artistes amateurs de 16 à 25 ans jouant tout style. L’objectif de ce tremplin est d’accompagner les jeunes artistes et de favoriser l’émergence de talents locaux présentant un répertoire original. Ouvertes au public, les soirées de sélections permettent la rencontre entre amateurs et professionnels. Soirées de sélections Mar. 11 avr. – 20h MAZADES Jeu. 13 avr. – 20h BONNEFOY Lun. 17 avr. – 20h LA BRIQUE ROUGE Jeu. 20 avr. – 20h ALBAN-MINVILLE Sam. 22 avr. – 20h SOUPETARD Finale Mar. 16 mai – 20h30 METRONUM Organisé par la Direction de l’Action Socioculturelle de la Mairie de Toulouse Découvrez les artistes et groupes sélectionnés Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Haute-Garonne 05 31 22 98 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

