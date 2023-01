Ex Ovo, Tu enfanteras dans la couleur Centre Culturel Théâtre des Mazades, 6 avril 2023, Toulouse.

Ex Ovo, Tu enfanteras dans la couleur 6 et 7 avril Centre Culturel Théâtre des Mazades

Tarif A

Spectacle de cirque / Le Grand Raymond / Dans le cadre du festival [Créatrices 2023], en partenariat avec La Grainerie

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Ex Ovo explore l’impact de la maternité sur la vie professionnelle et privée des circassiennes. Comment trouver, au quotidien, une belle place aux enfants, sans sacrifier la beauté de son propre spectacle intérieur ? Les paroles de ces mères dessinent alors un panorama des complexités de la féminité contemporaine.

Auteures et metteuses en scène Lucie Boulay & Kristina Deckens

Artistes Kristina Deckens, Amanda Righetti Coutet, Monika Neverauskaite, Pauline Dau & Mélanie Pauli



© Dominique Secher