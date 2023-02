EN TRANSITION Centre Culturel Théâtre des Mazades, 29 mars 2023, Toulouse.

EN TRANSITION Mercredi 29 mars, 18h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades

Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

Cirque – Les Jokers – Groupe de création (13 -17 ans) du Lido – Centre municipal des arts du Cirque – Dans le cadre des 10 ans du « Lido fait son cirque aux Mazades »

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs.À télécharger (format pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 du Territoire NordLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre à janvier 2021Le programme des stages de septembre à janvier 2021

Déjà 10 ans que le Lido investit le Centre culturel Théâtre des Mazades pour un temps fort à la rencontre des arts du cirque. Cette année, jonglant entre traditions, prouesses et surprises, En Transition des Jokers offre un voyage dans le cirque d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Avec Thomas, Joséphine, Gaspard, Marco, Élisa, Mélody, Nino, Justine, Camille, Sofia, Judith, Eliot, Victor, Xoan, Charlie, Margo

Mise en scène Luc Socasau & Agathe Lauriou

En lien avec le spectacle rencontres et ateliers d’initiation au cirque parents-enfants organisés dans la journée (renseignements au 05 31 22 98 00)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T18:30:00+02:00

2023-03-29T19:30:00+02:00

© M.Rossignol