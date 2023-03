Vu.e.s de mars (1ère édition) Centre Culturel Théâtre des Mazades, 23 mars 2023, Toulouse.

Animées par la volonté de créer plus de circulation des oeuvres chorégraphiques et d’apporter davantage de visibilité aux acteurs et actrices de la danse d’aujourd’hui, six compagnies se sont fédérées pour créer l’événement Vu.e.s de mars. Circulant dans des esthétiques multiples et mues par un désir de commun, les six équipes artistiques présenteront chacune une création lors de journées professionnelles ouvertes au public.

En marge de ces journées, cette première édition propose des temps de partage autour de la danse, ouverts à tous et toutes, sous forme de temps d’échanges, de workshops et d’impromptus.

JEUDI 23 & VENDREDI 24 MARS

CENTRE CULTUREL – THÉÂTRE DES MAZADES

6 SPECTACLES PAR JOUR :

• NOUS – Marianne Masson | Cie MMCC

• WERFEN – Audrey Gary | Cie Juste Ici

• ÉCHINE – Cie Jehane Hamm

• LA RUÉE– Claire Cauquil & Olivier Nevejans | Cie Les Âmes Fauves

• FORTVNE – Quelen Lamouroux | Cie Qalis

• QUELQUES PAS VERS L’AUBE – Fabien Perret | Cie Contremarches

Restauration sur place possible

SAMEDI 25 MARS

CENTRE CULTUREL SAINT-CYPRIEN

• Workshops

• Ateliers du regard

• Impromptus dansés

• DJ set avec LOUIS LOUIS

Avec Cie Les Âmes Fauves, Cie Contremarches, Cie Qalis, Cie Juste ICI, Cie MMCC, Cie du Scarabée

Renseignements laconstellation@protonmail.com / 05 31 22 98 00

Inscription conseillée sur helloasso.com (en tapant Vu-e-s de mars dans la barre de recherche)

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/

