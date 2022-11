Soon Centre Culturel Théâtre des Mazades, 20 janvier 2023, Toulouse.

Théâtre – Cie Le Club Dramatique – Dans le cadre de la saison « Au temps du numérique »

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

Soon, ce sont des moments de la vie de Simon, un personnage qui vit seul dans un petit appartement et qui réalise des vidéos artistiques. Il aime chanter, être en lien avec les autres et inventer des dispositifs poétiques pour son public. Il ne sort jamais, il n’en a peut-être plus besoin. Un soir, alors qu’il est en train de performer sur internet, sa connexion est coupée. Ce spectacle – inspiré du phénomène japonais des Hikikomori – rend sensible une forme de solitude contemporaine, un nouveau rapport aux autres et à soi, dans un monde où la technologie nous protège, nous parle, nous rassure mais finit par nous asservir.

Avec Simon Le Floc’h / Mise en scène Mélanie Vayssettes / Texte Julien Barthe, Simon Le Floc’h et Mélanie Vayssettes / Regard extérieur Morgane Nagir

Séance scolaire jeu. 19 jan. – 14h30



© Jacob Chetrit & Pablo Baquedano