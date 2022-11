Bien grandir avec les écrans Centre Culturel Théâtre des Mazades, 30 novembre 2022, Toulouse.

Bien grandir avec les écrans Mercredi 30 novembre, 08h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades

Entrée gratuite sur inscription

Sensibiliser le grand public à l’usage positif mais aussi aux dangers de l’utilisation des écrans quand ils ne sont pas bien encadrés est un des objectifs de « Bien grandir avec les écrans ! ».

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades [{« link »: « mailto:biengrandiraveclesecrans@mairie-toulouse.fr »}]

05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs.À télécharger (format pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 du Territoire NordLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre à janvier 2021Le programme des stages de septembre à janvier 2021

Cette 4e édition de Bien grandir avec les écrans est ouverte à tous, parents et professionnels, et est consacrée au bon usage « du numérique et des écrans ».

Au programme

9h30 – 11h : Conférence interactive : « Écrans et enfants : la bonne distance »

Avec Agnès BARBER et Sandra LABOUCARIE, Journalistes spécialisées en presse jeunesse.

9h30 à 13h : Stands interactifs, ateliers d’échanges et expositions

Jouer sans écran : atelier jeux à partir d’objets de la maison

Vivre une expérience de voyage sensoriel : l’imaginaire à travers un écran

Découvrir les cafés des parents : temps d’échanges sur la place des écrans à la maison

Jouer et découvrir l’infrastructure d’internet : un jeu « éduconum » sur l’utilisation des médias

Découvrir « Graine de Labo » : un Parcours Urbain d’initiation à la Programmation et la robotique

Expérimenter la mise en place d’un studio radio : enregistrement de séquences en podcast

Découvrir les outils numériques pédagogiques et éducatifs d’une école et d’un CLAE toulousain

Participer à une « Discussion à visée Philosophique » : les réseaux sociaux et le regard des autres

Parcourir l’exposition « CLIC ou pas CLIC » : jeux de questions/réponses

S’initier à l’impression 3D : du virtuel au réel

Soutenir la parentalité numérique : animation de jeux interactifs

Présenter « Côté livres/côté écrans » : la complémentarité du livre et de l’écran.

13h30 : Accueil

14h à 16h : Conférence / Débat : « Bien vivre le numérique en famille »

Avec M. Thomas ROHMER, Directeur et fondateur de l’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique.

16h : Clôture de la journée

Cette journée est pilotée par la direction de l’Éducation de la mairie de Toulouse en collaboration avec les directions municipales de la petite enfance, enfance et loisirs ainsi que le Service Communal d’Hygiène et Santé), la direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale, de Toulouse Métropole, des fédérations d’éducation populaire Léo-Lagrange, LEC Grand Sud et les Francas, la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes, le Centre Social de la Reynerie, le Centre culturel des Mazades, Canopé 31 et l’Éducation Nationale.

+ d’infos

Mail : biengrandiraveclesecrans@mairie-toulouse.fr

Tél. : 05 36 25 23 75



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T08:30:00+01:00

2022-11-30T16:00:00+01:00