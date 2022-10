OMS DE MÉNAGE Centre Culturel Théâtre des Mazades, 25 novembre 2022, Toulouse.

OMS DE MÉNAGE Vendredi 25 novembre, 20h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades

Quatuor danse / musique – Hamdi Dridi, Cie Chantiers Publics – Dans le cadre du NEUFNEUF FESTIVAL handicap auditif hi

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d'un théâtre de 530 places où l'on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d'une salle d'exposition, des salles d'ateliers et d'un centre de loisirs.

Avec OMS DE MÉNAGE, le chorégraphe Hamdi Dridi nous plonge dans son enfance à Tunis. C’est le hip-hop qui a nourri la dynamique fondatrice de

son parcours, qu’il continue activement de pratiquer et de nous partager. Sa compagnie Chantiers Publics propose une écriture singulière mettant en chorégraphie les gestes ouvriers. Il établit ainsi de manière vive et joyeuse un changement fort dans ses méthodologies de compositions chorégraphiques.

Chorégraphie Hamdi Dridi / Avec Houcem Bouakroucha & Feteh Khiari, Emmanuel De Almeida & Hamdi Dridi



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-25T21:30:00+01:00

© Audrey Scotto