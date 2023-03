CONFÉRENCE » ÉLEVER SON ENFANT EN BRETON » AVEC KATELL CHANTREAU Centre Culturel Terraqué Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Morbihan

CONFÉRENCE » ÉLEVER SON ENFANT EN BRETON » AVEC KATELL CHANTREAU Centre Culturel Terraqué, 13 mars 2023, Carnac. CONFÉRENCE » ÉLEVER SON ENFANT EN BRETON » AVEC KATELL CHANTREAU Lundi 13 mars, 18h30 Centre Culturel Terraqué Participation libre Qu’en est-il de l’utilisation du breton à la maison par les parents bretonnants? Les choix linguistiques, comme de nombreux autres choix, ne relèvent pas que de la volonté individuelle.

Plusieurs éléments rentrent en ligne de compte : l’âge et le mode d’apprentissage du breton, le genre, le ou la conjoint.e, les enfants, le reseau de soutien, etc. Il est important d’être conscient de tous ces éléments pour imaginer les meilleurs façons de soutenir les parents qui se lancent dans l’aventure de la transmission du breton à leurs enfants. Traduction simultanée disponible. Centre Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus, 56340 Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « degemer@tidouaralre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T18:30:00+01:00 – 2023-03-13T20:00:00+01:00

2023-03-13T18:30:00+01:00 – 2023-03-13T20:00:00+01:00 conférence transmission Ti Douar Alre

