Europe et jeunesse – 2 spectacle issus du projet Eye-Net 2.0 Centre culturel tchèque de Paris, 15 octobre 2022, Paris.

ENTRÉE LIBRE

Le 15 octobre, nous vous invitons à assister à deux spectacles issus du projet européen EYE-NET 2.0, qui relie huit pays européens.

Centre culturel tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France

Le samedi 15 octobre, nous vous invitons à assister à deux spectacles issus du projet européen EYE-NET 2.0, qui relie huit pays européens dans chacun desquels une communauté de jeunes est réunie pour imaginer, construire et produire une œuvre artistique à partir de leurs paroles. Deux compagnies de théâtre françaises et tchèques vont maintenant se retrouver en résidence au Centre tchèque de Paris pour présenter chacun leur spectacle.

Deux performances du projet Eye-Net 2.0 sur la scène du Centre tchèque de Paris

– Début de spectacle Tournez avant les ruines à 17h, suivi d’un débat

– Début de spectacle Marshal Konev’s last battle à 18h30, suivi d’un débat

– Spectacles tout public, à partir de 12 ans (surtitré en français pour le spectacle tchèque)

– Nous vous invitons à voir l’exposition Europe 2050 après le spectacle

Eye-Net 2.0, ce projet novateur s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet Européen « European Youth Engagement Network EYE-NET » (programme « Europe for Citizens ») : 8 communautés de jeunes se créent dans 8 pays européens (France, Serbie, Allemagne, Lituanie, Italie, République Tchèque, Grèce et Slovénie). Chaque pays crée un spectacle sur un thème spécifique et organise un festival où tous les spectacles créés sont présentés. Chaque festival est un événement qui réunit ainsi des jeunes des 8 pays et des spectateurs et spectatrices du pays accueillant, pour une semaine de visionnage, de débats et d’échanges. Ces moments d’échange permettent aux spectacles de continuer à s’enrichir et à se modifier les uns les autres pour constituer in fine une vaste œuvre artistique multiforme, multilingue, multi point de vue…. une œuvre Européenne.

Le cœur du projet est de créer une forme artistique originale à partir de ces jeunes, de leurs envies, de leurs rêves conscients ou inconscients, de leur révolte, de leur volonté de dépasser les murs qui se dressent devant leur avenir. C’est d’aller au bout de cette envie et de les mettre au plateau. Comme des citoyens et citoyennes à qui nous aurons permis de révéler leur potentiel artistique.

Résidence au Centre tchèque de Paris

Deux compagnies de théâtre françaises et tchèques vont maintenant se retrouver en résidence au Centre tchèque de Paris pour présenter chacun leur spectacle. Pour la République tchèque nous accueillons Klub mladého diváka (Divadlo v Dlouhé) et pour la France : la Compagnie de l’Inutile.

Les jeunes artistes tchèques traitent de la nécessité de faire face au traumatisme historique de l’occupation russe, de l’euroscepticisme et de la mémoire de l’espace public, avec le spectacle « Marshal Konev’s last battle ».

La Compagnie de l’Inutile, avec le spectacle « Tournez avant les ruines » : leur terrain de réflexion et d’écriture pour cette création partagée et citoyenne est celui de l’espace public, un questionnement sensible sur ces espaces communs au sein desquels il devient difficile de faire autre chose que passer… en silence.

