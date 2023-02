Concert de Ste Cécile – 17 nov. 23 Centre culturel & sportif St-Ayoul Provins Catégorie d’Évènement: Provins

Concert de Ste Cécile – 17 nov. 23 Centre culturel & sportif St-Ayoul, 17 novembre 2023, Provins. Concert de Ste Cécile – 17 nov. 23 Vendredi 17 novembre, 20h30 Centre culturel & sportif St-Ayoul Grand Théâtre – Entrée libre sur réservation

https://www.youtube.com/watch?v=Ach9nEh4Njw Centre culturel & sportif St-Ayoul 10 rue du Général Delort , 77160 Provins Provins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:30:00+00:00 – 2023-11-17T22:30:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Provins Autres Lieu Centre culturel & sportif St-Ayoul Adresse 10 rue du Général Delort , 77160 Provins Ville Provins lieuville Centre culturel & sportif St-Ayoul Provins

Centre culturel & sportif St-Ayoul Provins https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/provins/

Concert de Ste Cécile – 17 nov. 23 Centre culturel & sportif St-Ayoul 2023-11-17 was last modified: by Concert de Ste Cécile – 17 nov. 23 Centre culturel & sportif St-Ayoul Centre culturel & sportif St-Ayoul 17 novembre 2023 Centre culturel & sportif St-Ayoul Provins provins

Provins