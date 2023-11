Forum 0 déchet centre culturel Simone Signoret Écouen Catégories d’Évènement: Écouen

Val-d'Oise Forum 0 déchet centre culturel Simone Signoret Écouen, 25 novembre 2023, Écouen. Forum 0 déchet Samedi 25 novembre, 10h00 centre culturel Simone Signoret Entrée libre avec une condition d’inscription à certains stands Venez profiter d’un bon moment convivial en famille ou seul autour du forum 0 déchet organisé par le Sigidurs. Différents stands vous seront proposés sur le réemploi, des ateliers créatifs, fabrication artisanale de produits comestiques, un accompagnement à la rénovation énergétique vous sera proposé ou simplement des réponses à vos questions, stand de vente de produit 0 déchet. Pour en savoir plus rejoignez-nous vite. centre culturel Simone Signoret 14 Av. du Maréchal Foch, 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sigidurs.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00 stand atelier Détails Catégories d’Évènement: Écouen, Val-d'Oise Autres Lieu centre culturel Simone Signoret Adresse 14 Av. du Maréchal Foch, 95440 Écouen Ville Écouen Departement Val-d'Oise Lieu Ville centre culturel Simone Signoret Écouen latitude longitude 49.029007;2.369668

