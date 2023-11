Village du Zéro déchet centre culturel Simone Signoret Écouen, 25 novembre 2023, Écouen.

Village du Zéro déchet Samedi 25 novembre, 10h00 centre culturel Simone Signoret entrée libre

Atelier sans inscription

Atelier Bar Custom, proposé par l’association Les Pinces à Linge,

repose sur des aspects créatifs et ludiques. Il permet à chacun de développer sa fibre créative en personnalisant ses baskets selon ses envies.

Vous pouvez apporter vos propres baskets, l’association mettra également à disposition des participants des baskets personnalisables (dans la limite des stocks apportés par l’association).

Horaires : 10h – 12h / 13h30 -17h

Animation d’autoréparation et réparation de vélos

Le pôle Solicycle, d’Etudes et Chantiers Ile-de-France vous propose un atelier sur la réparation de vélos. Objectif ? apprendre à réparer son vélo grâce à des conseils et aux outils qui seront mis à disposition.

Si vous n’avez pas de vélo ou si vous ne pouvez pas l’amener, des vélos seront mis à votre disposition afin que tous les participants puissent s’exercer.

Horaires : 14h -17h

Atelier Noël éco-responsable

Marylène des Ateliers Good Idea vous apprendra les techniques d’emballage écologique avec du tissu ou des matériaux recyclés.

Atelier Création d’emballage zéro déchets : le Furoshiki

Horaires : 15h30 – 16h30

Ateliers pour les enfants

Vos enfants pourront fabriquer eux-mêmes leur pâte à modeler ainsi qu’un savon pour les mains avec l’aide des agents du Sigidurs.

Atelier pâte à modeler maison

Horaires : 11h – 12h / 15h – 17h

Atelier fabrication de savon pour les mains

Horaires : 10h30 – 11h30 / 14h – 16h30

Animation Jardin durable

L’équipe Jardin durable du Sigidurs vous invite à venir découvrir les secrets du compostage et apprendre les techniques du jardinage durable.

Des composteurs seront également distribués gratuitement pour les usagers souhaitant se lancer dans le compostage.

Horaires : 10h – 12h / 14h-17h

Ateliers Tawashi

La Textilerie vous propose de réaliser des éponges faites à partir de matériaux de récupération.

Horaires : 11h45 – 12h45 / 13h45 – 14h 45

Ressourceries

Gratiféria des fêtes de fin d’année

La Ressourcerie IMAJ organise un stand de dons et d’échanges d’objets divers pour les fêtes de fin d’année (objets cadeaux, décorations de Noël ou du Nouvel an, vaisselle, jouets, etc…).

Chacun peut ramener des objets et en reprendre d’autres. Les objets restants seront récupérés par la Ressourcerie.

Horaires : 10h30 – 16h

La ressourcerie BAM sera également présente pour vous proposer différents ateliers sur la thématique du réemploi.

Stand Sigidurs

Un stand de présentation du Sigidurs sera présent lors du Forum. Au programme : sensibilisation sur la thématique de la réduction/gestion des déchets, visite virtuelle du Centre de Tri de Sarcelles…

Stand de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France

La CARPF vous présentera leurs activités, actions et projets. Différents ateliers en lien avec leurs actions vous seront également proposés.

Atelier sur inscription

Afin de participer aux ateliers ci-dessous, veuillez-vous inscrire sur le lien suivant :

https://booking.myrezapp.com/…/minisite/16904/sigidurs ou sur notre site internet

(Il sera possible de participer à un atelier sans y être inscrit s’il n’est pas complet avant qu’il commence)

Lecture de conte pour enfants

Yaida, conteuse et chanteuse de La Boîte à Histoire propose une lecture du conte « le poisson plouf » avec des musiciens et marionnettes (faites à partir de matériaux de récupération).

Horaires : 16h – 17h

Réalisation de produits cosmétiques et ménagers

• RO-ZE vous fera découvrir comment fabriquer vos propres produits cosmétiques et ménagers naturels. Ce sera l’occasion d’échanger sur le mode de vie Zéro Déchet.

Atelier gommage au sucre

Horaires : 10h – 10h45

Atelier huile à barbe

Horaires : 11h30 – 12h15

Atelier lessive

Horaires : 14h – 14h45 / 15h – 15h45

Atelier spray nettoyant

Horaires : 16h – 16h45 / 17h – 17h45

• Marylène des Ateliers Good Idea proposera de confectionner votre propre kit de cosmétique naturel (shampoing solide, baume à lèvre et déodorant)

Horaires : 14h – 15h

Atelier Noël éco-responsable

Marylène des Ateliers Good Idea vous fera découvrir comment réaliser des décorations de Noël à partir d’objets /ou matériaux de récupération.

Horaires : 11h30 – 12h30

Ateliers de création textile

La Textilerie vous propose de participer à plusieurs animations et ateliers créatif autour du monde du textile.

Atelier « La vie d’un tee-shirt »

Horaires : 10h – 11h30

Atelier sacs à vrac

Horaires : 15h – 16h / 16h – 17h

Atelier Bee-wraps

Marylène des Ateliers Good Idea vous apprendra comment fabriquer un emballage écologique et réutilisable pour conserver vos aliments.

Chaque participant pourra repartir avec 2 Bee-Wrap prêt à être utilisé.

Horaires : 10h – 11h

Eco-parentalité

Charlotte Eco Doula vous propose une journée d’animation d’un stand sur l’éco-parentalité avec un focus sur le « kit du bébé Zéro Déchet » sous le format d’un café discussion pour préparer l’arrivée de son bébé ainsi qu’un atelier sur la découverte des couches lavables. Un atelier sur l’hygiène féminine sera également prévu en après-midi.

Atelier couches lavables

Horaires : 10h – 12h

Café discussion « Kit du bébé Zéro Déchet »

Horaires : 13h – 15h

Atelier hygiène féminine

Horaires : 15h30 – 17h30

Stand de vente de produits Zéro Déchet

La fourmilière : boutique/épicerie de produits locaux qui est présente à Ecouen.

Kalyva-shop : ventes de produits éco-responsables (idées cadeaux zéro déchet, pour les enfants : coloriage lavable et réutilisable, des gourdes inox, kit DIY bougies…)

Restauration

L’entreprise « Infiniment bière » sera présente pour vous proposer un menu végétarien ainsi que des desserts réalisés à partir de la drèche de bière issue de leur production.

centre culturel Simone Signoret 14 Av. du Maréchal Foch, 95440 Écouen Écouen 95440 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

forum zéro déchet ateliers éco responsable