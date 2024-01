Concert NURSE Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, vendredi 16 février 2024.

Concert NURSE NURSE, une plongée dans le rock des années quatre-vingt. Vendredi 16 février, 20h30 Centre culturel Simone Signoret Tarif 10 €

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:30:00+01:00

À l’époque des eighties, NURSE fût encensé par la presse nationale (ROCK AND FOLK, LIBERATION, BEST, MÉTAL HURLANT..) et fût programmé dans LES ENFANTS DU ROCK sur FRANCE 2. Ses prestations furent très remarquées : le groupe remporta un vif succès lors de BOBINO ROCK ainsi qu’aux TRANSMUSICLALES de RENNES. À ROUEN, à L’EXO7 et à DIEPPE…ses concerts attiraient plus de mille spectateurs.

Aujourd’hui réformé autour d’ALAIN de NARDIS et de REMY DENGOYAN le groupe n’a rien perdu de sa fougue et a fait un triomphe cet été dans la magnifique salle du CLOS DES FEES près de Saint Valery en caux.. Il s’est adjoint depuis quelques temps le jeune virtuose de la guitare MARTIN VIVIEN et est en train d’enregistrer un nouvel album : KISSES OF RAIN dont le titre éponyme est dédié à THOMAS PESQUET.

Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-d-action-culturelle/evenements/concert-nurse »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235236536 »}]