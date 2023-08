Concert SOUL TRIP Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’Évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Seine-Maritime Concert SOUL TRIP Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, 5 novembre 2023, Amfreville-la-Mi-Voie. Concert SOUL TRIP Dimanche 5 novembre, 16h00 Centre culturel Simone Signoret 10 € Soul Trip est un quatuor Soul-Pop franco-britannique basé en Normandie. Les quatre musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop ou de disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la chanteuse Lauren Gold.

En première partie, vous pourrez découvrir la chorale de femmes Source d’Elles, dirigée par Solène DUPARC. Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-d-action-culturelle/evenements/soul-trip »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 23 65 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel Simone Signoret Adresse 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Ville Amfreville-la-Mi-Voie Departement Seine-Maritime Lieu Ville Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie latitude longitude 49.399809;1.124872

Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amfreville-la-mi-voie/