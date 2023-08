TOPICK – Le bureau des solutions Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’Évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Seine-Maritime TOPICK – Le bureau des solutions Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, 8 octobre 2023, Amfreville-la-Mi-Voie. TOPICK – Le bureau des solutions Dimanche 8 octobre, 18h00 Centre culturel Simone Signoret 12 € TOPICK revient au centre culturel pour cette troisième édition du festival d’humour du Plateau Est.

Pour la petite histoire, le Bureau des Solutions s'inscrit dans la lignée du spectacle « Fou normal » dans lequel Topick décrit le monde social en détournant les indicateurs de réussite conventionnels à travers des défis plus loufoques les uns que les autres. Ce nouvel opus vous embarquera dans l'univers complètement clownesque et déjanté de l'artiste.

