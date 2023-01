Concert Wendy Lee Taylor Centre culturel Simone Signoret, 7 avril 2023, Amfreville-la-Mi-Voie.

Concert Wendy Lee Taylor Vendredi 7 avril, 20h30 Centre culturel Simone Signoret

Entrée 12 € / Tarif réduit 10 €

Cycle de concerts Women in Jazz #2 handicap moteur mi

Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie

Des rues de Harlem jusqu’à l’âge d’or des comédies musicales, le swing et les claquettes ont toujours été associées au jazz. Accompagnée de ces musiciens, la pétillante chanteuse et danseuse australienne, vous propose un voyage intemporel entre les paillettes de Broadway et le jazz. Belles mélodies, claquettes, swing et improvisations échevelées sont au programme de ce spectacle qui marie les grands standards de Cole Porter, Gershwin et Irving Berlin et la magie de la danse, de Fred Astaire, Ginger Rogers à Gregory Hines. Forte de son expérience au Lido de Paris où elle a chanté pendant 15 ans, Wendy a incorporé dans son programme des chansons françaises (Nougaro, Gainsbourg, Trenet…) qu’elle interprète avec son délicieux accent australien.

Wendy Lee Taylor : Chant et claquettes / Carles GR : Guitare / Philippe Petit : Orgue Hammond / Stéphane Moureu : Batterie.



