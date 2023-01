Salon des fèves et toutes collections Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’Évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Seine-Maritime

Salon des fèves et toutes collections Centre culturel Simone Signoret, 29 janvier 2023, Amfreville-la-Mi-Voie. Salon des fèves et toutes collections Dimanche 29 janvier, 09h00 Centre culturel Simone Signoret

Entrée 1,5 €

36ème salon des collectionneurs d’Amfreville la Mivoie handicap moteur mi Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T09:00:00+01:00

2023-01-29T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Amfreville-la-Mi-Voie, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel Simone Signoret Adresse 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Ville Amfreville-la-Mi-Voie lieuville Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Departement Seine-Maritime

Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amfreville-la-mi-voie/

Salon des fèves et toutes collections Centre culturel Simone Signoret 2023-01-29 was last modified: by Salon des fèves et toutes collections Centre culturel Simone Signoret Centre culturel Simone Signoret 29 janvier 2023 Amfreville-la-Mi-Voie Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie

Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime