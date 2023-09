Jeu centre culturel Sidney Bechet. 86 Grande Rue. 92380 GARCHES Garches, 13 décembre 2023, Garches.

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence? Parviendra-t-il à en faire une force?

TT TÉLÉRAMA – On aime beaucoup! « Des scènes de la vie de tous jours qui se confondent avec celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter. »

Cette histoire s’insipire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfant « dys » c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…)

Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations quotidiennes (école, maison,rue…). L’imaginaire trop peu valorisé dans les milieux éducatifs apparaît dans ce récit comme une autre voie envisageable.

centre culturel Sidney Bechet. 86 Grande Rue. 92380 GARCHES Garches 92380 Hauts-de-Seine Île-de-France

differences dys

Anthony Diaz et Pierre Lafargue