Les Automnales Artistiques centre culturel Semoy, 18 novembre 2023, Semoy.

Les Automnales Artistiques Samedi 18 novembre, 10h00 centre culturel Entrée libre

Ici rien n’est imposé : la variété est reine !

Thématique : “Le mouvement”

Aux Automnales Artistiques, vous découvrez les œuvres d’une vingtaine d’artistes qui utilisent de multiples techniques pour s’exprimer : sculpture sur pierre de taille ou sur bois, peinture, dessin, sculpture, gravure, arts décoratifs ou photographie.

C’est un moment de découverte, de rapprochement entre artistes habitués et nouveaux venus, entre visiteurs et visités et entre les générations.

centre culturel 141 rue du Champ Luneau Semoy Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00