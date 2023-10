SANDMAN SHOW Centre culturel Saulnes Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Saulnes SANDMAN SHOW Centre culturel Saulnes, 24 novembre 2023, Saulnes. Saulnes,Meurthe-et-Moselle Spectacle de dessin sur sable en musique. Une performance envoûtante et magnifique.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 20:30:00. 0 EUR.

Centre culturel Place du 8 mai 1945

Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sand drawing show with music. A spellbinding, magnificent performance. Un espectáculo de dibujos de arena al ritmo de la música. Un espectáculo fascinante y magnífico. Sandzeichenshow mit Musik. Eine betörende und wunderschöne Performance. Mise à jour le 2023-10-26 par OT DU GRAND LONGWY Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Saulnes Autres Lieu Centre culturel Adresse Centre culturel Place du 8 mai 1945 Ville Saulnes Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Centre culturel Saulnes latitude longitude 49.5322291;5.82307300000002

Centre culturel Saulnes Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulnes/