Desnonimo Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 22 mai 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’aventure Desnonimo a commencé en 2017 alors que Louise Tossut était encore étudiante au conservatoire des Landes. Travaillant auprès d’enfants et engagée en faveur de la sensibilisation à l’art sous toutes ses formes, l’envie de proposer un spectacle à destination des plus petits est née très naturellement. L’idée de s’inspirer des chantefables est apparue de manière tout aussi spontanée, une réminiscence de l’enfance où sa mère lui lisait les textes de Desnos. Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on découvre des animaux plus colorés les uns que les autres. Des animaux issus des chantefables de Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de manière surprenante, parfois amusante mais souvent poétique.

Un concert aux esthétiques variées des musiques actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui invite à rêver, chanter…et pourquoi pas danser !.

2024-05-22 fin : 2024-05-22 . EUR.

Centre Culturel Rue Gaubert

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Desnonimo adventure began in 2017 while Louise Tossut was still a student at the Conservatoire des Landes. Working with children and committed to raising awareness of art in all its forms, the desire to offer a show aimed at the very young was born very naturally. The idea of drawing inspiration from the chantefables came just as spontaneously, a reminiscence of her childhood when her mother read Desnos texts to her. Desnonimo is a world full of gentleness, where we discover animals, each more colorful than the last. Animals from Robert Desnos?s chantefables come to meet us in surprising, sometimes amusing and often poetic ways.

A concert with a wide range of contemporary music aesthetics, accessible from an early age, inviting us to dream, sing? and why not dance!

La aventura de Desnonimo comenzó en 2017, cuando Louise Tossut aún estudiaba en el Conservatorio de las Landas. Trabajando con niños y comprometida con la sensibilización al arte en todas sus formas, la idea de montar un espectáculo para los más pequeños surgió de forma muy natural. La idea de inspirarse en los chantefables surgió con la misma espontaneidad, una reminiscencia de su infancia, cuando su madre le leía los textos de Desnonimo. Desnónimo es un mundo lleno de dulzura, donde descubrimos animales, cada uno más colorido que el anterior. Animales de las chantefables de Robert Desnos que salen a nuestro encuentro de forma sorprendente, a veces divertida, pero a menudo poética.

Un concierto con un amplio abanico de estéticas musicales contemporáneas, accesible desde una edad muy temprana, que nos invita a soñar, cantar… ¡y por qué no bailar!

Das Abenteuer Desnonimo begann 2017, als Louise Tossut noch Studentin am Conservatoire des Landes war. Da sie mit Kindern arbeitet und sich für die Sensibilisierung für Kunst in all ihren Formen einsetzt, entstand der Wunsch, eine Aufführung für die Kleinsten anzubieten, ganz natürlich. Die Idee, sich von den Chantefables inspirieren zu lassen, entstand ebenso spontan, eine Reminiszenz an die Kindheit, in der ihre Mutter ihr die Texte von Desnos vorlas. Desnonimo ist eine Welt voller Sanftheit, in der man Tiere entdeckt, von denen eines bunter ist als das andere. Die Tiere stammen aus den Chantefables von Robert Desnos und begegnen uns auf überraschende, manchmal lustige, aber oft poetische Weise.

Ein Konzert mit verschiedenen Ästhetiken der aktuellen Musik, das schon für Kinder zugänglich ist und zum Träumen, Singen und Tanzen einlädt

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir